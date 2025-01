Erneut wurden in Zell Fahrzeuge beschädigt: Dieses mal traf es drei Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Teichstraße geparkt. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf Samstag zwischen 10 und 16.20 Uhr ein. Vermutlich wurden die Schäden, jeweils an den Fahrzeugseiten, mit einem Schlüssel oder ähnlichem verursacht, heißt es. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet Zeugen, sich zu melden.