Zell: Mehrere Sanierungen stehen an

In der jüngsten Sitzung des Zeller Gemeinderats wurden die Stadträte Johannes Ackermann (Bürgerforum) und Mike Kiefer (CDU) sowie für den Ortschaftsrat Atzenbach Jan Muckenhirn auf ihr neues Amt verpflichtet. Die Wahl der Ortsvorsteher ist mittlerweile komplett abgeschlossen. Den Vorschlägen aus den Ortschaftsräten folgte der Stadtrat einstimmig: Tobias Zimmermann bleibt Ortsvorsteher in Atzenbach, Marco Waßmer sein Stellvertreter. In Gresgen wurde Peter Grether zum Ortsvorsteher bestimmt. Peter Eichin, der dieses Amt bisher inne hatte, nahm die Wahl zum Stellvertreter an. In Mambach gibt es an der Spitze keinen Wechsel: Klaus Wetzel hat das Amt des Ortsvorstehers weiter inne. Neu ist mit Werner Frank sein Stellvertreter.