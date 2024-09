Zell: Mit Kampfgeist in ein „neues“ Leben

Nach den Bluttransfusionen bekam Accumano eine andere Blutgruppe. Die Suche nach einem passenden Stammzellspender ist nicht einfach, wie sie erzählt. Das ITZ suchte zunächst in der Freiburger Stammzelldatei und in der Familie, dann in der Datei Tübingen und schließlich weltweit. Im April dann die gute Nachricht: Die Schwester passt als Spenderin. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Zeller Fanfarenzug, in dem Accumano aktiv war, bereits zu einer DKMS-Registrierungsaktion online und in Zell aufgerufen. Und zu dieser Zeit sei auch die Kinderklinik in Freiburg überfüllt gewesen mit Leukämiekranken. Accumano entschied, die Aktion, die ohnehin unter dem Slogan „für Susanne und andere“ stand, trotzdem laufen zu lassen. Für alle anderen.