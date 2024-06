Zell: Mittelstädter reißen eine Welle

„De 60. Geburtstag vo nere Maskegruppe isch eigentlich kei klassiches Jubiläum, des mer so groß fiire müesst, aber mir hän eifach Luscht gha, de Zeller wieder mol öbbis Bsunderis z biete“, so Vogt Christoph Greiner bei seiner Begrüßung. Und das sei den Mittelstädtern hervorragend gelungen, heißt es im Bericht. Der Waldparkplatz „Möhre“, etwa einen Kilometer oberhalb vom Städtli gelegen, wurde in ein aufwendig hergerichtetes Zelt- und Budendorf verwandelt. Damit der durch den Regen arg aufgeweichte und matschige Boden überhaupt begehbar war, wurde er kurzfristig mit Hackschnitzeln ausgelegt. Die extra für das Waldfest gebauten Holzhütten, ein Schäferwagen oder auch der in den Festplatz integrierte Mittelstädter Fasnachtswagen mit dem nachgebauten Schwimmbadkiosk sorgten für eine urige und ganz besondere Atmosphäre. Entsprechend beeindruckt zeigten sich die Festbesucher. Das von Gerhard Jung zur Gründung 1964 geschriebene „Wellemacherlied“ mit seinem eingängigen Schunkelrefrain durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen. So sang die große Schar aller aktuellen und ehemaligen Wellemacher und „Z´Nüniwiiber“ gemeinsam auf der Bühne: „Mir rieße e Welle wo s numme goht, mir Mittelstädtler sin uf Droht!“.

Zur ausgelassenen Stimmung hat am Samstag auch die junge Zeller Band „Aroma – Musik mit Gschmack“ beigetragen, die mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire Jung und Alt gleichermaßen begeisterte. Am Sonntag sorgten die Stadtmusik Zell mit einem zünftigen Frühschoppenkonzert sowie das „Duo Hand-g´macht“ für die musikalische Unterhaltung der Festbesucher.