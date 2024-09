Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der K 6352 zwischen Au und Gersbach ein entgegenkommendes Auto touchiert und sich schwer verletzt, heißt es in einem Polizeibericht. Der 66-jährige Motorradfahrer war ausgangs einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, streifte ein entgegenkommendes Auto und stürzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Im Auto wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden am Motorrad liegt bei rund 2500 Euro, am Auto bei etwa 5000 Euro.