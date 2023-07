Zell Nachwuchssuche ist ein Problem

Kooperation eingegangen

Der Verein kennt die Herausforderungen in der Jugendarbeit: „Aktuell ist es natürlich sehr schwer, Nachwuchs zu bekommen“, sagt Sabine Rudiger als Pressesprecherin der Stadtmusik. „Daher haben wir uns auch bereits vor Corona zur Kooperation mit der Musikschule Mittleres Wiesental entschlossen und bieten in der Grundschule Zell Bläserkurse am Nachmittag ab der ersten Klasse an“, berichtet sie. Und das Konzept geht auf. Denn: „Dies trägt jetzt so langsam Früchte, die ersten Bläser sind seit vergangenem Jahr im Jugendorchester Game of Tones“, so Rudiger.

Teure Instrumente

Ab September startet ein neuer Kurs für die Ausbildung von Nachwuchsmusikern. Rudiger macht aber auch klar, welchen finanziellen Aufwand dies für den Verein bedeutet: „Dies alles kostet die Stadtmusik einen mittleren fünfstelligen Betrag im Jahr.“ Doch sie sagt: „Aber wenn man keine neuen Wege beschreitet, verliert man auf Dauer vermutlich ganz.“ Die hohen Summen kämen zustande, da der Verein immer wieder Kinderinstrumente anschaffen müsse. Denn Grundschüler können noch keine normalen Waldhörner, Posaunen oder Euphonien spielen. Einige der Instrumente könne die Stadtmusik aber auch von der Musikschule leihen, informiert Rudiger.