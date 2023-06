Zell Neue Internetseite für die Stadt Zell

Die Stadtverwaltung Zell hat mit intensiver Arbeit die Internetseite der Stadt Zell neugestaltet, teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Seit Montag präsentiert sich die neue Internetseite www.zell-im-wiesental.de in dem neuen Corporate Design und mit erweitertem Angebot. „Die neuartige Startseite lädt den Besucher dazu ein, Zell im Wiesental komfortabel und mit moderner Medientechnik zu erkunden’", so die Stadt in ihrer Mitteilung.