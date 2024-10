Indirekt hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung die Hinwendung zum Bahnhofsvorplatz schon auf den Weg gebracht: Schmidt’s Edeka wird ausgebaut, der Stadtrat hat dem Anliegen der Firma zugestimmt. Die Zustimmung zur Investition des Familienbetriebs kann durch die Verbesserung der Infrastruktur im Ort unterstrichen werden, so die SPD. Schmidt hilft bei der Bereitstellung von Parkmöglichkeiten für Veranstaltungen in den Abendstunden, entlastet die Stadt bei der Glasentsorgung und stärkt durch Zusatzangebote für Kunden die Attraktivität der Innenstadt. Jetzt ist die Stadt wieder am Zuge, zum Beispiel durch eine Neugestaltung des Platzes um den Bahnhof. Die Kunden der S-Bahn werden dies gut heißen und Zell nicht nur als Ausgangspunkt für Wanderungen sondern auch als Einkaufs- und Erlebnisort annehmen, hofft die SPD.