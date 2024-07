Zell: Ohne Handys geht bald nichts mehr

Rechtliche Betreuung

Die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental schulte im April mit einem Einführungskurs zu rechtlicher Betreuung zwölf Teilnehmer und plant für den kommenden Herbst einen weiteren Kurs. Ziel dabei ist es, mehr Menschen zu ermutigen, eine solche Aufgabe in der rechtlichen Betreuung von Angehörigen zu übernehmen.

Sternenprojekt

Hobbyastronom Andreas Zeller, der beruflich als Pharmakologe gearbeitet hat, stellte das zusammen mit Siegfried Kiefer betriebene Sternenprojekt vor. Dabei wurden Kontakte zum Planetarium Freiburg sowie zur Sternwarte in Gersbach aufgebaut. Letztere steht als aktive Forschungseinrichtung normalerweise Besuchern nicht offen. Just an dem Abend, an dem eine Ausnahme für die Senioren gemacht worden sei, habe es ein Polarlicht gegeben, schwärmt Zeller. Angedacht sei nun die Anschaffung eines eigenen kleinen Teleskops.

Biologin Sigrid Meineke bietet auf Einladung der Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental eine Exkursion in die Wiedener Weidberge an. Sie berichtet zu den Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt in dem Naturschutzgebiet. Termin ist am Donnerstag, 18. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr. Treffpunkt für die Exkursion ist an der Abzweigung nach Ungendwieden.