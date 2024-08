Zell-Paffenberg: Käserns Bürger wehren sich

In einem Brief wendet sich Landwirt Stefan Fritz aus dem Pfaffenberger Weiler Käsern an Bürgermeister Peter Palme und die Zeller Fraktionsvorsitzenden. Zu dem Brief ist auch eine Unterschriftenliste von Unterstützern hauptsächlich aus Pfaffenberg im Umlauf, informiert Peter Maier aus Zell. Er ist der Schwager von Stefan Fritz, der ihn unterstützt und den Brief verteilt. Die Liste soll noch nachgereicht werden. „Die Unterstützung in Pfaffenberg ist groß“, sagt Maier. Denn auch dort sei man von den Plänen der EWS betroffen, die in Käsern bis zu fünf Windräder bauen möchte. Nicht nur die Anzahl habe sich seit Anfang der Pläne, einen Windpark am Zeller Blauen zu bauen, geändert, sondern auch die Höhe der Anlagen, so Maier.