Zell Personalkosten schlagen im Wald hoch zu Buche

Kauffmann empfahl am Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teilzunehmen: „Für den Stadtwald Zell ist das eine interessante Perspektive.“ Ziel dieses Programms der Bundesregierung sei die „Ökologisierung der Waldbewirtschaftung“. Wer an dem Programm teilnehme, müsse sich verpflichten, Kriterien einzuhalten. Zu ihnen zählen unter anderem die Stilllegung von fünf Prozent der Waldfläche, die Pflanzung von standortheimischen Baumarten und die Ausweisung von fünf Habitatbäumen pro Hektar. Für die ersten zehn Jahre könnte die Stadt Fördermittel in Höhe von 100 000 Euro bekommen. „Damit wären die Fixkosten aus dem forstlichen Betrieb eingeholt.“