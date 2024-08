Zell-Pfaffenberg: Ehepaar beobachtet Wolf bei der Jagd

„Kein Zweifel, es war 100 Prozent ein Wolf“, sagen Christoph und Doris Seger aus Pfaffenberg im Gespräch mit unserer Zeitung. Beim Spaziergang auf dem Panoramaweg von Pfaffenberg in Richtung Blauen hätten sie am vergangenen Sonntagnachmittag einen lauten, ganz schrillen Schrei gehört. „Dann haben wir uns umgedreht“, erzählt Doris Seger. Sie hätten dann in etwa 50 Meter Entfernung gesehen, wie etwas schnell den Wald herunterrennt, auf dem Weg stürzt und sich wieder aufrappelte. In dem Moment habe sich der Wolf mit einem Satz auf das kleine Reh gestürzt, es mit dem Maul geschnappt und sei dann wieder schnell in Richtung Wald verschwunden. „Uns hat der Wolf gar nicht wahrgenommen, er war so in seinem Jagdtrieb und fixiert auf seine Beute“, erzählt Doris Seger. Zudem hätten sie weiter unten ein größeres Reh gesehen, das ganz aufgeregt herumgerannt sei, sich suchend umgesehen habe und dann der Spur des Wolfs gefolgt sei. „Vermutlich die Mutter.“