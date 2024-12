Zell: Pro und Kontra zu Windkraft-Plänen

Denn der Ortschaftsrat hatte im Zusammenhang mit der Ablehnung des Windparks Zeller Blauen in der jetzigen Form den Geschäftsführer des Biosphärengebiets angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten.

Biosphärengebiet kann sich Windparks vorstellen

Dessen Geschäftsführer Walter Kemkes schreibt in dem Brief an Ortsvorsteher Werner Ganter: „Natürlich haben wir Verständnis für Ihre Einwände. Wir haben uns in früheren Stadien der Planung gemeinsam mit den Naturschutzbehörden zu dem Vorhaben geäußert.“ Und weiter: „Wir unterstützen natürlich vollumfänglich die Belange des Natur- und Artenschutzes, gleichzeitig sind wir als Modellregion für nachhaltige Entwicklung verstärkt mit den Themen Klimaschutz und Klimaanpassungen konfrontiert.“ Kemkes kann sich durchaus Windparks im Südschwarzwald vorstellen: „Um eine nachhaltige Nutzung der Windenergie zu sichern, wurde vom zuständigen deutschen UNESCO-Gremium ein Positionspapier zur Nutzung von Windkraft und Biomasse in Biosphärengebieten in Deutschland erarbeitet. Folgende Kernaussage ist hier von zentraler Bedeutung: „Kern- und Pflegezonen der Biosphärenreservate sind entsprechend ihrer Entwicklungsziele vollständig von der Windkraftnutzung frei zu halten“. Aber: „Nach den uns vorliegenden groben Karten scheinen alle potenziellen Standorte in die Entwicklungszone zu fallen“, so Kemkes in Bezug auf den geplanten Windpark am Zeller Blauen. Und in einer solchen Zone sei Windenergie grundsätzlich möglich, wenn hohe Standards eingehalten werden.