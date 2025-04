Wegen der Unachtsamkeit einer 74-jährigen Autofahrerin stürzte ein Radfahrer am Donnerstag und brach sich den Arm. Die Autofahrerin hatte beim Öffnen der Fahrertür nicht aufgepasst und den 25-jährigen Radfahrer übersehen. Dieser prallte gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Mit einer Armfraktur wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in der Schönauer Straße.