Den Gehweg neben der Schopfheimer Straße in Zell befuhr am Montag, gegen 16.45 Uhr eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad in Richtung Schopfheim. Auf Höhe der ehemaligen Wiesentalklinik geriet sie laut Polizeibericht aus bislang nicht bekannten Gründen ins Wanken und fiel in der Folge auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommender Opel-Fahrer erkannte die Situation und konnte noch ausweichen. Es kam trotz Ausweichmanöver zur Kollision zwischen Auto und Fahrrad. Die 56-Jährige zog sich beim Sturz eine Verletzung am Kopf zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.