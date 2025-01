Zell: Reizthemen, Kritik und Unterhaltung

Kritik an Bund und Land

Unter anderem fünf Bürgermeister aus dem Wiesental und zahlreiche weitere Ehrengäste ließen sich das unterhaltsame Programm in der Stadthalle nicht entgehen. Aber es gab auch kritische und nachdenkliche Töne an diesem Samstagabend, die als erstes die Landrätin anschlug. In unmissverständlich kritischen Worten griff Dammann Bund und Land an, die die „kommunale Familie einengen“. Der Gesetzgeber mache sich „zu wenig Gedanken“, welche personellen und finanziellen Auswirkungen übertragene Pflichtaufgaben für die Kommunen haben: „Das Motto ’wer bestellt, zahlt’, ist leider unter die Räder gekommen.“ Dennoch wollte Dammann in ihrem Grußwort „kein düsteres Bild zeichnen“ und gab die Parole aus: „Wandel gestalten macht Spaß“. Zum Thema Bundestagswahl redete die Landrätin den über 200 Besuchern ins Gewissen, „dass nicht das Unvorstellbare eintritt und wir demokratisch bleiben“.

Im Zeichen des Jubiläums

Ein erster Höhepunkt im Rahmenprogramm war der Auftritt der Cheerleader des TV Zell, die der Bürgermeister als Weltmeister bei der WM in Japan ankündigte. Gute Stimmung und sehenswerte Akrobatik zeigte die Truppe und ließ den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen.