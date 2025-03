Zell-Riedichen: Männerchor löst sich wohl auf

Symbolträchtig sangen die Chormitglieder zur Eröffnung ihrer voraussichtlich letzten Jahreshauptversammlung eine neuzeitliche Komposition von Uli Führe und ein traditionelles Stück von Hermann Sonnet. Die Auswahl zeigt den Spagat in der Vereinsarbeit: Einerseits die Aufgabe, moderne Lieder zu präsentieren, auch in der Hoffnung, neue Mitglieder zu begeistern. Andererseits bekanntes Liedgut anzubieten, das dem traditionellen Klientel gefällt. Das gelang in Riedichen lange und gut – Nachwuchs konnte dennoch nicht in ausreichendem Maß gefunden werden. Auch das emsige Schaffen und Werben des Vorsitzenden Anton Schmid führte nicht zum Erfolg.