Zell Rockhits, die direkt in die Beine fahren

Coversongs mit Charakter

„Man muss sie hören“, sagt Spassi-Chef Ralf Schindler, und in der Tat sind die vier Bandmitglieder, die 166 Beats pro Minute abfeuern, nicht zu bremsen. „She came pumping on my floor“, ruft der Song, den eine gewisse Miley Cyrus erst verjüngt hat. Mit jedem Auftritt wächst die Fanbase der Sixkiller, und jeder Auftritt birgt Überraschungen. So erklang etwa anlässlich des Geburtstagsständchen für Drummer Paco Theking der volkstümliche Italo-Gassenhauer „Cantare“, den wiederum ein gewisser Pitbul verjüngt hat. Gesungen wurde viel und laut an diesem Samstagabend, die ganze Bandbreite jener Hits, die bis heute direkt in die Beine fahren. Kaum erklangen die erste Takte Rock’n’ Roll, drehten sich die Köpfe der Gäste an den Stehtischen ruckartig gen Bühne. Ohne Aufwärmen ging es los, und was folgte, waren die Kracher von AC/DC, Bryan Adams, David Bowie und natürlich Queen. An einen Freddie Mercury traut sich nicht jeder ran, Sänger Michele Mlcheli indes und seine kongenialen Sidekicks Raffaele D’Abrusco und Alex Pilotelli kommen dem Original durchaus nah. Man muss die Band vom Gardasee nicht nur live sehen, sondern auch live hören, da es um Coversongs mit pulsierendem Charakter geht. „Another one bites the dust“ erklingt, und später folgt die Mutter moderner Gitarrenriffs „Are you gonna go my way“ – astreiner Tonartwechsel und wieder rein in die nächste hemmungslose Saitenkurve.

Melodiöses Songmaterial

Ein wenig ruhiger lässt es das Trio von „Sameday records“ angehen, das jetzt „Sameday“ heißt. Beliebt und bekannt, hätten es auch hier einige Besucher mehr sein können, aber der Festivalsommer läuft eben auf Hochtouren. Mit Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner bekommen die Fans melodiöses Songmaterial, das ins Gehör geht und dort parken will. Vieles ist selbst geschrieben. Wichtig ist der Band der Kontakt zum Publikum, es kommt zum Austausch, es werden Anekdoten zum Besten gegeben. Rock und Pop wechseln sich ab, ebenso wie klangvoller Satzgesang mit und ohne Instrumente. „Never ending“ führt zurück in die Anfänge, denn vor zwölf Jahren führte der Weg ins Unbekannte, hieß es.