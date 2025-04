Zell: Runder Tisch bleibt doch nur einseitig

Wie es dazu kam? Thomas Hann vom Hofgut hatte vergangene Woche Widerspruch gegen den Windpark eingelegt und gleichzeitig für Dienstag zum Runden Tisch eingeladen (wir berichteten). Im Gespräch mit unserer Zeitung machen beide Seiten nochmals ihre Sicht deutlich.

Gab es genügend Dialog?

In seiner Stellungnahme zum Widerspruch spricht Thomas Hann von einem fehlenden Dialog und mangelnder Transparenz bezüglich der geplanten Windkraftanlagen. Palme entgegnet dem in seinem Schreiben an Hann: „Der aus Ihrer Sicht fehlende Dialog hat längst sehr intensiv und über einen sehr langen Zeitraum stattgefunden.“ Palme führt Bürgerinformationen seit 2012 an, zuletzt im Juli 2024 in Schönau. Auch das Verfahren selbst sei über einen längeren Zeitraum sehr transparent geführt worden. „Es ist sehr viel gegangen an Öffentlichkeitsarbeit“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung.