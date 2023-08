Zell Schatz der Wörter

So weit lässt Hübschmann es aber nicht kommen. Das Purgatorio bildete jedoch die „gedankliche und thematische Folie für sein Poem“, sagt er. „So wie Dante von Vergil geführt und begleitet wird, so habe ich mir Hölderlin als Gefährten dazu genommen“. Mit Zeitgenossen wie seinesgleichen lässt sich herrlich philosophieren. Über einzelne Worte etwa, die sich nach einem Traum aus dem Zwischenreich namens Unterbewusstsein schälen.

Nicht leicht zugänglich

Seine Texte seien nicht leicht zugänglich, betont er: „Dass ein Sonnenuntergang schön ist, weiß ich auch“. Die simple Wortwahl ist eben seine Sache nicht. Vielmehr gehört er zu jenen, die sich an dem immensen Schatz von Wörtern bedienen wollen. Dabei kann Lyrik eine Art Fremdsprache werden, erklärt er. Sie zu verstehen, bedarf Ruhe und Zeit. „Poesie ist der Wanderstab, an dem ich gehe“, schreibt der Autor. Dem müsse sich der Leser aussetzen.

Wer das tut, kann um eine Erfahrung reicher werden: „Sie haben mein Weltbild erschüttert“, so die Reaktion einer Zuhörerin im Leohof. Ein wohlwollendes und überschaubares Publikum, das im Anschluss nach einer Lesung Fragen habe, sei ihm am liebsten, so Hübschmann.

Rümmelesbühl in 17 Versen

Ein Vorgeschmack: Die Verse zum 26. Februar, deren Ursprung wohl in Kindertagen liegt. Oder die Zeilen von der Einkehr im Gasthaus „Zur Hälfte des Lebens“, deren tiefsinniger Schlusssatz zum Schmunzeln verleitet. Weitere Seiten künden vom Hebelhausdienst, bei dem der verehrte Hebel durch die Gedanken blinzelt. Ganze 17 Verse sind dem Rümmelesbühl in Gresgen gewidmet, die man ob des Naturblicks gern zweimal liest, und die hinsichtlich ihres Sprachduktus an alte Dichter zu erinnern versteht. Hölderlin vielleicht? Freunde schöner Formulierungen werden das Werk lieben.