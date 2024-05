Ein Lastwagen ist trotz Rotlicht über den Zeller Bahnübergang gefahren und hat dabei die Schranke beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Lastwagen am Dienstag gegen 7 Uhr die B 317 in Höhe des Sportplatzes in Richtung Lörrach. Am dortigen Bahnübergang missachtete der Lastwagenfahrer das Rotlicht, sodass es zur Kollision zwischen dem Dach des Fahrzeugs und der Schranke kam. Anschließend entfernte sich laut Polizei der Fahrer unerlaubt. Der entstandene Sachschaden an der Bahnschranke beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Kennzeichen des Lastwagens sind bekannt. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80 übernommen.