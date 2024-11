Zell: Spassi-Betreiber gehen Ideen nicht aus

Ein neues Motel geplant

Nicht nur der derzeitige Außenbereich werde angegangen, sondern auch die gesamte äußere Erscheinung des Gebäudes. Die baurechtlichen Anforderungen für bestimmte Maßnahmen seien in Bearbeitung. Das Ziel sei es, mehr Spielattraktionen wie Bahnen und Karussells zusammen mit einer eintrittsfreien Erlebnisgastronomie in den verschiedenen Bereichen zu integrieren. So entstehe ein Kirmes-Ambiente. In unmittelbarer Nähe zum Freizeitpark soll außerdem ein modernes Motel, digital geführt, entstehen, unter Berücksichtigung neuester technischer Möglichkeiten in Solar- und Heizungstechnik sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Dazu brauche es aber noch die Bewilligung. Man merkt: Spassi-Betreiber Ralf Schindler gehen die Ideen nicht aus und er investiert weiter in den Standort. Zell.

Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, von 10 bis 22 Uhr. Ab 18 Uhr spielt die Fashion-Live-Band im neuen Tanzsaal, Eintritt frei (außer Kinderland), www.freizeitpark-zell.de