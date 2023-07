Zell „Spassi“: Wir nehmen Sie mit in eine andere Welt (mit vielen Fotos)

Die Western-Stadt. /Verena Wehrle

Auch viele Möbel und Spielgeräte habe er günstig bekommen. Und doch wird deutlich, dass er in all den Jahren viele Millionen Euro in das Gebäude investiert hat – ohne, dass er die Summe selbst verrät.

Kinderland nun separat

Auch im Kinderland, dem riesigen Indoor-Spielplatz, gibt es Neuerungen, etwa die Ritterburg, die für Kindergeburtstage genutzt werden kann und auch eine neue Lokomotive.

Die neue Ritterburg eignet sich für Kindergeburtstage. /Verena Wehrle

Künftig ist das Kinderland ganz klar vom Restaurantbereich getrennt, denn somit kann man nun auch nur den Brunch buchen – das Kinderland bekommt man dann zum halben Preis dazu, erläutert Schindler die neue Strategie.

Im kunterbunten Kinderland. /Verena Wehrle

Für das Kinderland gibt es auch einen separaten Eingang – mit Souvenirshop. Weiter geht es durch eine neue Dschungelwelt mit beweglichen Bauernhoft-Tieren und zwei brüllenden Tyrannosaurus Rex.

Der T-Rex kann brüllen. /Verena Wehrle

Für die Kinder ein weiterer Clou: Das große Indoor-Soccerfeld.

Eine Reise ins Knallbunte

Wie in einer völlig anderen Welt fühlt man sich, wenn man dann den Bereich des Schwarzlicht-Minigolfs betritt: Zwölf Bahnen mit von den Mitarbeitern handbemalten Wänden laden hier zum Erlebnis ein. Viele haben einen lokalen Bezug zu Zell, so ist etwa auch das Hotel „Löwen“ dargestellt.

Minigol in der kunterbunten Leuchte-Welt. /Verena Wehrle

Hier leuchtet es in knallbunten Farben – grell, aber originell. Dieser Raum ist wahrlich ein Hingucker.

Der Gang durch den Weltraum. /Verena Wehrle

Einen Raum weiter betritt man das VR-Kino mit beweglichen Sitzen, mit denen die Besucher durch einen Film „fahren“ können.

Erweiterung in vollem Gang

Schier endlose Weiten scheint das Areal zu haben, es hört einfach nicht mehr auf – so das Gefühl beim Rundgang. Kein Wunder: Rund 18 000 Quadratmeter umfasst das „Spassi“, inklusive Außenbereich. Der Rundgang geht weiter ins Untergeschoss und hier werden aktuell weitere Visionen des Ralf Schindler verwirklicht: Handwerker sind hier im Einsatz und restaurieren die riesigen Hallen im Stile des „Colosseo“, die für Firmenevents und auch private Veranstaltungen genutzt werden können. Doch auch dieses Areal soll nicht ohne Unterhaltungselemente und Action auskommen: Neben dem Saal entsteht eine Kirmeshalle mit Autoscooter und ein bayrisches Festzelt. Geht man weiter, befindet sich dort ein weiterer Eventraum mit Bühne in der Bauphase. Auch führt Schindler nach draußen auf die neue Terrasse mit Pizzeria, die auch separat vom Spassi besucht werden kann. Die Chäshüsli mit Fondue und Grillräume nebenan können zudem gebucht werden.

Die Pizzeria im Außenbereich. /Verena Wehrle

Die Ideen gehen nicht aus

In den vergangenen Monaten der Schließung habe das Spassi-Team die Zeit genutzt, viele Dinge zu optimieren und das Angebot zu erweitern. Und man sieht: Ralf Schindler gehen die Ideen nicht aus. „Ich habe jeden Tag eine neue Spinnerei, aber immer mit Struktur“, schmunzelt er. So habe er noch viele weitere Pläne im Kopf. Etwa möchte er ein Motel im Gebäude verwirklichen, die Pläne hierzu seien schon bei den Behörden. Im Spassi verwirkliche sich der Besitzer selbst, möchte aber als Person im Hintergrund bleiben und beim Rundgang auch nicht aufs Foto. „Das alles hier ist mein Hobby“, sagter locker und leger.

„Ziel ist es, dass die Besucher einen Tag in Zell verweilen.“ Und wichtig für die Kunden, aber auch fürs Personal sei, dass es ein Sommer- und Winterbetrieb mit einem durchgehenden Programm gibt. „Zell muss erkennen, dass hier viel Energie reingesteckt wurde und hier viel Potenzial drin steckt“, sagt Schindler.

Das Spassi eröffnet am 9. August wieder.

Die Geschichte, die Preise und weitere Infos zum Zeller Freizeitpark

Die verlorene Wette:

Wie das Spassi entstand, hat eigentlich einen kuriosen Hintergrund. Ralf Schindler, damals Eigentümer des in seinem eigenen Gebäude untergebrachten Großhandelszentrums von UGT, das ausgesiedelt wurde, hatte eine Wette verloren. Denn er hatte nicht geglaubt, dass ein Casino hier als Mieter Bestand haben kann. Ein Architekturbüro hatte ihm dann das Casino als Mieter vermittelt und es lief. Dann kam die Idee eines Kinderlands auf, welches Schindler nach drei Jahren Bauzeit 2015 eröffnete. Auch dieses entpuppte sich als erfolgreich, so Schindler. Und so wurde im Gebäude über die Jahre immer weiter gebaut.

Neue Preisstrategie:

Künftig bucht man nur noch die Attraktion seiner Wahl. Das Kinderland separat vom Brunch-Buffet gebucht werden und auch die einzelnen Spiele des Spassi können separat gebucht werden – online oder vor Ort.

Weitere Infose:

gibt es unter www.freizeitpark-zell.de.