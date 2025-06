Den Künstlern zuschauen

Am Mittwoch, 25. Juni, wird die „Jubiläumswand“ zum ersten Mal sichtbar. Ab 18 Uhr heißt es „Meet The Artists“: Die Besucher haben die Gelegenheit, den Künstlern André („Boogie“) Morgner und Ronald („Dr. Yo“) Schrodt bei der finalen Arbeit am 54 Meter langen Kunstwerk über die Schulter zu schauen. Für musikalische Unterhaltung sorgt „DJ Manni“, während der TV Handball das leibliche Wohl der Gäste sicherstellt, teilt der Bürgerverein mit.