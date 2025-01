Zell: Stadtmusik feiert ihren eigenen Geburtstag und den der Stadt

Philipp Kaiser vom Vorstandsteam und Schriftführerin Elena Schöne erinnerten an das Frühjahrskonzert mit der Überschrift „Echt tierisch“ und an das Chilbikonzert, bei dem der Dirigentenstab von Stadtkapellmeister Markus Götz an Thomas Schmid überging. In guter Erinnerung bleiben werden auch das Doppelkonzert mit dem Musikverein Maulburg und der Ausflug nach Embrun. Vorstandsmitglied Daniel Kummerer dankte seinem Team für die gemeinsame Arbeit. Die neue Kassiererin Paula Kaufmann habe sich gut etabliert wie ihr Bericht zeigte.