Zell: Tourismus zieht ins Rathaus

Zusätzliche Mitarbeiterin

Zu den Überlegungen sei es auch gekommen, da Tourismus-Mitarbeiterin Christa Gnädig zum 1. Februar ihre Arbeit in Zell beendet. Die Stelle soll nun neu ausgeschrieben werden. Mit einer zusätzlichen Mitarbeiterin könnte das Team im Bürgerbüro die Aufgaben stemmen, so Lepkojis. Man wolle nun den Tourismus ins “Städtische zurückholen“, und zudem einen Beirat gründen, in dem sich auch der bisherige Vorsitzende Mike Kiefer engagieren wird. Für den Verein habe der bisherige Zuschuss der Stadt ohnehin bei nahezu 95 Prozent gelegen. Kiefer erklärte, dass der Verein aufgelöst wird: „Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass Tourismus im Verein organisiert ist, das gibt es kaum noch.“ Für das Büro sei bereits ein Nachmieter gefunden.

„Sparen uns zu Tode“

Etwas verärgert über diese Information reagierte Freie Wähler-Rätin Hannelore Vollmer: „Tourismus ist etwas, was wir forcieren sollten, doch wir sparen uns zu Tode.“ Das dementierte Lepkojis vehement: „Wir stellen ein Personalkontingent zur Verfügung, erhöhen die Marketingaktivitäten und die Öffnungszeiten für den Tourismus, wir möchten das Serviceangebot sogar verbessern.“ Vollmer meinte, man hätte sich dafür einsetzen sollen, die Mitarbeiterin zu halten.