Zell: Unterbringung Geflüchteter verschoben: Fessmann-Gebäude wird geprüft

Palme froh über Alternative

Wie auch immer, werde diese Alternative zur Spanimatt nun in Ruhe geprüft, so Palme. Er selbst erachte die Spanimatt zwar für geeignet, sei aber auch froh, wenn es eine Alternative gebe. „Der Standort in der Stadtmitte – nicht zwischen Straße und Fluss – hätte auch Vorteile“, so Palme. „Doch wir warten die Prüfung ab, die Stadt Zell steht allem offen gegenüber.“ Und weiter: „Klar ist, wir müssen Flüchtlinge unterbringen.“