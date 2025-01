Ein 55-jähriger Auto-Fahrer war am Samstag gegen 10.40 Uhr auf der B 317 von Zell kommend in Richtung Schönau unterwegs, als er im Tunnel mehrere Töpfe sowie einen Tannenbaum auf der Fahrbahn wahrnahm, berichtet die Polizei. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Tannenbaum. Sein Auto wurde dadurch im Frontbereich beschädigt. Der Mann hielt an und entfernte den Tannenbaum von der Fahrbahn. Er informierte die Polizei, suchte eine Möglichkeit zum Wenden und fuhr zurück zum Polizeirevier nach Schopfheim. In dem Zeitraum, den der 55-Jährige benötigte, um den Unfall telefonisch zu melden und zu wenden, wurden der Tannenbaum und die Blumentöpfe vom Schauplatz entfernt, heißt es weiter. Kurz vor dem Unfall wiederum sei ein Fahrzeug mit einem Anhänger, auf dem sich ein Tannenbaum befunden haben soll, gesichtet worden. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.