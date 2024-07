Zell: Verschollenes „goldenes Hürusschwert“ gefunden

Geschenk für neuen Hürus

Schließlich gelangten die Kinder an eine Stelle, wo sie das „Goldene Hürus-Schwert“ vermuteten. Schnell wurden Schaufeln verteilt und die Grabung begann. Und tatsächlich: Zuerst funkelte es nur golden zwischen Steinen und Erdbrocken aber nach und nach konnte das Schwert freigelegt werden. Stolz über den Fund beratschlagten die Kinder, was sie mit dem Schwert nun machen sollten. Sie beschlossen, es an einem sicheren Ort im Kindergarten aufzubewahren und es im kommendem Jahr, wenn der neue Hürus den Kindergarten besucht, diesem zu übergeben. Wer der nächste Hürus sein wird? – Da haben wir schon das nächste Geheimnis.