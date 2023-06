Zell Viele Aufgaben für Seniorenakademie

An mittlerweile 13 Standorten werden regelmäßige digitale Sprechstunden kostenfrei angeboten, so auch in Kooperation mit dem Seniorenzentrum in Zell, die sehr gut von der älteren Bevölkerung angenommen wurden, so Kiefer.

Neuwahlen

Nach dem Kassenbericht durch Miriam Zeller und der Entlastung der Vorstandschaft erfolgten die Neuwahlen des Vorstands. Gewählt wurden: Peter Kiefer als Vorsitzender, Karl-Heinz Huber als stellvertretender Vorsitzender, Franziska Heizmann als Beisitzerin sowie als Kassiererin sowie als weitere Beisitzer Nicole Brutschin, Andreas Müller sowie Siegfried Kiefer. Erstmalig wurde als Vertreterin der Passivmitglieder Sigrid Meineke in den Vorstand gewählt.

Weitere Projekte

Für das Jahr 2023 und 2024 stehen weitere Projekte, Aktionen und Veranstaltungen an. Zu nennen ist hier das Herbstforum im Oktober zum Thema „Sozialer Friede und Gerechtigkeit“, das in Kooperation mit dem Biosphärengebiet Schwarzwald sowie der Seniorenakademie Donau-Oberschwaben in Zell stattfindet.

Im September 2023 wird eine fünftägige Exkursion nach Salzburg durchgeführt.

Ein Hauptthema der Seniorenakademie wird auch weiterhin die „Digitale Teilhabe“ von älteren Menschen sein. Hierzu läuft derzeit ein entsprechender Projektantrag gemeinsam mit dem Diakonischen Werk für den Landkreis Lörrach.

Wer regelmäßig über die Aktivitäten der Seniorenakademie informiert sein möchte oder Interesse an einer aktiven oder passiven Mitgliedschaft hat, kann sich an die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental, Constanze-Weber-Gasse 1, 79669 Zell im Wiesental, Tel. 07625 9188371 oder info@seniorenakademie-hw.de, wenden.