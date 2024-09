Zell: Viele Mängel im Freibad

Klaus Berger, Vorsitzender des kommunalpolitischen Ausschuss (KpA), wies zu Beginn auf die jahrelangen Anstrengungen hin, das Bad über mehrere Jahre lang zu sanieren und den dauerhaften Erhalt zu sichern, informiert die SPD in einer Pressemitteilung. Wertschätzung und Dankesworte richtete er auch an die Vertreter des Fördervereins, Monika Hauschel und Elke Kaufmann. Der Förderverein habe bereits beträchtliche Summen in das Bad investiert und schiebe immer wieder neue Projekte an. Zuletzt wurden mit Zutun der Stadt rund 50 000 Euro in die Sanierung des Sanitärbereichs der Herren gesteckt. Aktuell müsse dringend der Sanitärbereich der Damen renoviert werden. Dafür stellt der Förderverein zweckgebunden 25 000 Euro als Zuschuss zur Verfügung. Aufgabe der Stadt wäre es nun, die entsprechenden Aufträge zu vergeben, so die SPD. Doch seit Saisonbeginn sei von Seiten der Stadt hierzu keine Reaktion mehr erfolgt, moniert die Partei.