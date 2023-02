Zell Wegen Kündigung: Nun fordern Bürger Entschuldigung von der Stadt

Offener Brief von Bürgern

Antonia Philipp hat das Vorgehen der Stadtverwaltung in Bezug auf die Kündigung des Mitarbeiters kritisiert. Sie überreichte den Gemeinderäten einen offenen Brief, in dem sie ihre Meinung zu dem Sachverhalt schildert. Sie sagte: „Ich hätte mir von der Verwaltung ein aktiveres Management gewünscht,. Der Mitarbeiter hat hervorragende Jugendarbeit geleistet.“

Sie und David Kaiser haben eine Unterschriftenliste initiiert, die bisher 30 Personen unterzeichnet haben und die noch bis Freitag beim „Aslans“ ausliegt. Die Unterzeichner unterstützen ihre Forderungen, die Vorgänge durch die Mitglieder des Gemeinderats aufarbeiten zu lassen und Einsicht in die Akten der Verwaltung zu nehmen. Ferner sollen Leitlinien, wie in der Verwaltung in solchen Fällen zukünftig vorgegangen werden soll, erarbeitet und ein Ältestenrat eingerichtet werden, der die Verwaltung in Fragen des Personalmanagements berät, „damit sich solche Situationen nicht wiederholen“, wie es im Offenen Brief heißt.