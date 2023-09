Zell Weihnachtswochenende im September geplant

Kutschfahrten und Linzer

Der Vorsitzende will ein Weihnachtswochende rund um den Rathausplatz veranstalten, am ersten Wochenende nach den Sommerferien. „Wir sind bestimmt einer der ersten Städtchen, die sowas ausrichtet.“ An diesem Wochenende könnten nach Vorstellung von Kiefer Kutschfahrten angeboten werden, möglicherweise gebe es dann Waffeln und Linzer Torte sowie weihnachtlich geschmückte Bäume. Genaues steht noch nicht fest.

Kiefer sprach das Thema „reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie“ an. Er will, dass der reduzierte Satz von sieben Prozent auch im kommenden Jahr gilt und wolle sich dafür einsetzen.