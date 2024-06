Zell: Wellemacher feiern Geburtstag

Das Jubiläumsfest

Das 60-jährige Bestehen werde am Wochenende in uriger Atmosphäre gefeiert, kündigt der Verein an. Hierzu haben die Mittelstädter den Waldplatz „Möhre“, den älteren Zellern noch als ehemaliges „Drecksloch“ bekannt, in einen einladenden Festplatz verwandelt. Das Fest beginnt am Samstag um 17 Uhr. Am Abend wird die junge Zeller Band „Aroma – Musik mit Gschmack“ für Stimmung, Tanz und Unterhaltung sorgen, am Sonntag spielt die Stadtmusik Zell ab 11 Uhr zu einem zünftigen Frühschoppen auf. Am Nachmittag unterhält das „Duo Hand’gmacht“ die Gäste.