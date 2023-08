Zell Widder sorgt für Wasser auf Weide

Dies ist ein technisches Bauteil, das Wasser in die Höhe pumpt. Und das funktioniert so: Das Wasser fließt von der Brunnstube auf Höhe des Weges mittels einer Triebleitung 15 bis 20 Meter nach unten zum Widder. Es trifft dort auf ein Stoßventil, das durch eine Feder offen gehalten wird.

Wasser wird hochgepumpt

Im Ventil ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers höher als vor dem Ventil, und es entsteht ein Unterdruck, durch den das Ventil geschlossen wird. Wenn der Druck des Wassers in der Triebleitung steigt, öffnet das Rückschlagventil und strömt in einen aufgepfropften Windkessel. Die in ihm enthaltene Luft wird komprimiert und verursacht einen Gegendruck, der die Fließrichtung umkehrt und das Druckventil schließt. Es kommt zu einem Unterdruck in der Triebleitung und das Wasser im Windkessel wird in eine Steigleitung gedrückt. Die Steigleitung transportiert die Flüssigkeit in die Höhe. Der geschilderte Ablauf geschieht ununterbrochen, sodass das Wasser in der Steigleitung kontinuierlich hochgepumpt wird bis zu den Tränken am Rümmelesbühl.