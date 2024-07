Zell: Wieder mehr Schüler für die MORZ

Die Bauzeit ist mittlerweile beendet, die digitale Ausstattung noch besser – das sind für Norbert Asal die Gründe, warum nun wieder mehr Schüler an die MORZ wollen. 100 Anmeldungen hat die Realschule für das kommende Schuljahr. Damit gibt es vier fünfte Klassen. „Ich bin froh, dass die Anmeldezahlen wieder so ein Level erreicht haben“, so Asal. Die Schule strebe das Niveau der Zeit vor der Sanierung an, als 600 bis 700 Schüler die Realschule besuchten und alle Klassen vierzügig waren. In Rekordzeiten waren es 800. Aktuell sind es 500. „Wenn wir solche Anmeldezahlen behalten, erreichen wir das auch“, ist Asal zuversichtlich.

Vorreiter im Digitalen

Der Schulleiter ist stolz auf die „digitale Vorzeigeschule“. Er hebt die Medientechnik in allen Klassenzimmern hervor. Für Sprachunterricht stehen hochauflösende Soundbars zur Verfügung. Diese seien wertvoll für das Hörverstehen, das mittlerweile Teil der Abschlussprüfungen ist. Die sehr guten Prüfungsergebnisse an der MORZ führt Asal auch auf diese „tolle Ausstattung“ zurück. Für Präsentationen gibt es große Bildschirme, in den Fachräumen könnten diese sogar interaktiv genutzt werden, schwärmt der Schulleiter. Um ins WLAN zu gelangen, bekommen die Schüler einen Code, der immer nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Im Gegensatz dazu hat die Schule auch Handy-Schränke, denn die Geräte müssen während des Unterrichts weggeschlossen werden.