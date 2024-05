Die Geburtsstunde

Der Gründung von „Pro Schiene“ vorausgegangen war 1982 die Modernisierung der Bahnstrecke Schopfheim-Zell, mit der eine Schließung der Bahnhöfe Fahrnau und Hausen-Raitbach und eine Kürzung der Schalteröffnungszeiten am Bahnhof Zell erfolgen sollten. „Dann stand urplötzlich auch wieder das Gespenst der Streckenstilllegung im Raum“, heißt es in der Chronik von „Pro Schiene“ zum 20-jährigen Bestehen. „Auch die Bürger hatten Angst, dass die Strecke geschlossen wird“, ergänzt heute Vorsitzender Karl Argast im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Bahnhöfe wurden 1983 geschlossen, die Kürzung der Schalteröffnungszeiten griff dann schließlich 1984. Daraufhin traten einige engagierte Bürger im April 1984 zu einer Versammlung im Zeller „Löwen“ zusammen. Man beriet, wie man dem Bahnhof wie auch der Strecke nach Schopfheim eine Lobby geben könnte. Die Bürgerinitiative „Pro Schiene“ war geboren. Zum Vorsitzenden wurde Hans-Joachim Geitner gewählt. Gründungsmitglieder waren neben Karl Argast auch Heinz Helgert und der ehemalige Hausener Bürgermeister Karl-Heinz Vogt sowie Heiner A. Baur. Die BI hatte die Schalterstunden ab 6 Uhr erkämpft und sich für andere Schichten am Monats- und Wochenanfang eingesetzt, erzählt Argast. Er selbst war es, der dann den Schalterdienst von 1984 bis 1998 übernahm. Anschließend arbeitete er als Fahrdienstleiter in Schopfheim und ging 2005 mit 53 Jahren in den Ruhestand. Durch seine Arbeit konnte wiederum „Pro Schiene“ viele Kontakte zu Entscheidungsträgern knüpfen. 1998 war dann das Jahr, indem man vehement gegen den „Rationalisierungswahn“ der Bahn und gegen die Schließung weiterer Bahnhöfe im Wiesental ankämpfte.

Großer Zuspruch

Argast erinnert sich an die Anfänge: Der Zulauf zur BI sei anfangs „enorm“ gewesen, Menschen aus der Lokalpolitik, aber auch aus dem Handwerk, dem Gewerbe und der Industrie beteiligten sich. Schnell wuchs der Mitgliederstand auf über 100 Personen an. „Pro Schiene“ wurde zu einem der größten Fahrgastverbände der Region, gehörte zu den tragenden Säulen im Landesverband Pro Bahn und war laut Argast „massiv präsent in den Medien“. 1992 ließ man sich ins Vereinsregister eintragen. Die Mitglieder hätten um jeden Meter Schiene gekämpft, attestierte ihnen der mittlerweile verstorbene Staatssekretär a.D. Peter Reinelt 2005 beim den Feierlichkeiten zum 20-Jährigen. Er war auch jener Politiker, der sich immer wieder für den Verband eingesetzt hatte.