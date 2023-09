Zell „Wir hatten sofort einen Fanclub“

Beginnen wir mit der Gitarre: Unser Rockstar Valentin Hierholzer kommt aus Mambach, studiert Tuba an der Musikhochschule Freiburg, und kommt von der Blasmusik. Am Schlagzeug sitzt David Welte aus Zell, ein Industriekaufmann, der früher Schlagzeug gelernt hat, aber lange nicht aktiv spielte. Das Klavier bedient Jonas Köpfer aus Zell, ein Cousin von David, der in Würzburg Sonderpädagogik studiert. Er spielt verschiedene Instrumente, das hat mit seinem Vater Christoph Köpfer zu tun, den man von Patchwork kennt. Am Bass steht Marius Lais aus Atzenbach, der Lehramt an der PH Freiburg studiert, konkret Musik und Mathe, und ebenfalls von der Blasmusik kommt, da er jetzt den MV Gresgen dirigiert. Gesang: Noelle Schöne aus Gresgen studiert Dual an der DHBW das beliebte Fach BWL (Gesundheitsmanagement). Sie singt regelmäßig mit Marius, und hat eine Gesangsausbildung. Wir kennen uns also privat, von der Fasnacht, der Schule und vom Fußball her.

Wie klappt die Rollenverteilung?

Der Spaß steht im Vordergrund, doch zunehmend wird die Sache ernster und die Anfragen „größer“. Deshalb hat jeder seinen Bereich. Aufgabenverteilung ist uns wichtig. Als junge Band funktionieren wir bis jetzt gut und werden von Eltern, Bekannten und Freunden unterstützt. Unser einziges Problem ist die Terminfindung, das hat wiederum mit dem Terminkalender jedes Mitglieds zu tun. Leider mussten wir schon mehrere Anfragen absagen.

Wie setzt sich das Repertoire zusammen?

Wir spielen Tanzmusik mit einer Mischung aus Discofox, Schlager, Pop und Rock - quer durch alle Jahrzehnte. Jeder darf Vorschläge machen und dann wird ausprobiert, ob‘s klingt.

Gab es schon lustige Begebenheiten mit dem Publikum?

Ja – insofern, dass wir sofort einen Fanclub hatten. Eine Gruppe gemeinsamer Freunde war bisher bei jedem Auftritt. Auch die Zeller Bevölkerung nimmt uns großartig an, und gibt gutes Feedback. Die ein oder andere „Backstage-Anfrage“ gab es auch schon, was sich natürlich als Spaß versteht.

Gibt es Pläne für die Zukunft?

Für den Sommer 2024 haben wir bereits drei größere Open-Air-Auftritte im Zeller Bergland zugesagt. Ansonsten lassen wir alles auf uns zukommen und schauen, was sich nun aus dieser noch jungen Idee ergibt.

Das Gespräch führte Ines Bode