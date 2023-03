Zell Zellaerosol muss bald schließen

Der Sozialplan, der mit dem Betriebsrat noch ausgehandelt wird, sieht Regelungen vor, die die Folgen der Kündigung für die Mitarbeiter abfedern sollen. Dieser Plan ist in einem Insolvenzverfahren gesetzlich geregelt. Die Abfindung soll zunächst auf das 2,5-fache des Bruttoentgelts gedeckelt werden. „Diesen Rahmen werden wir auch voll ausschöpfen, hierzu werden wir nicht diskutieren“, verspricht Sakowski. Allerdings darf maximal ein Drittel der Insolvenzmasse für den Sozialplan verwendet werden. Wie viel am Ende also für die Mitarbeiter bleibt, hängt von der Höhe der Insolvenzmasse ab: „Wenn wir eine vernünftige Ausproduktion hinbekommen, gehen wir davon aus, dass genug für die Mitarbeiter übrig bleibt“, so Sakowski.