Unbekannte beschädigten laut Polizeibericht zwischen Samstag, 30. November, 23 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 10 Uhr, drei Reifen an einem gelben Fiat Panda in der Kirchstraße in Zell. Vermutlich wurde die Beschädigung mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu unter Tel. 07622/666980 melden.