Die Ende April in Zell aufgefunden drei toten Ziegen (wir berichteten) sind von einem Wolf gerissen worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldete, hat das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mitgeteilt, dass ein männlicher Wolf aus einem Rudel in Sachsen-Anhalt für den Tod der Ziegen verantwortlich ist. Zu diesem Ergebnis seien nun die Untersuchungen von genetischen Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik gekommen. Demnach trägt das nachgewiesene Tier den Codenamen „GW4070m“ und stammt ursprünglich aus dem Rudel „Dübener Heide“ – der Rüde sei das erste Mal im Südwesten Deutschlands nachgewiesen worden. Ob sich der Wolf derzeit noch in Baden-Württemberg aufhält, sei indes nicht bekannt.