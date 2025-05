Im Februar bemerkten Philians Eltern kleine Veränderungen an ihrem Sohn. Ein MRT in Basel liefert die niederschmetternde Diagnose: ein bösartiger, bisher unheilbarer Tumor im Hirnstamm. Mit dem Geld will die Familie vor allem in die Behandlung von Philian investieren. Die Kosten im Basler Spital werden von der Krankenkasse nur teilweise übernommen, neuartige Medikamente müssen sogar komplett selbst bezahlt werden, da die Mittel in Deutschland noch keine Zulassung haben.

Durch die Aktion „Grün-Weiß zeigt Herz“ kamen durch Kuchenverkauf mehr als 1000 Euro zusammen. Für jeden verkauften Aperol steuerte der Verein einen Obolus bei. Beide Mannschaften des Tages, der FC Zell und der FC Hauingen, spendeten spontan aus der Mannschaftskasse und der FC Zell rundete zum Schluss den Betrag auf 1500 Euro auf, die nun Philian zu Gute kommen.