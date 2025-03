Zeller Altwiiberrenne: Zum Jubiläum gibt’s gleich zwei Sieger

So viel los wie nie zuvor

Ein Menschenaufgebot sondergleichen bevölkerte am „Fasnachtszieschdig“ den Schauplatz im Zeller Zentrum. Es sei voll wie nie, bestätigte Peter Mauthe, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Zell. Groß, Klein und Ganzklein drängte sich dicht an dicht zu vorgerückter Stunde in der Publikumszone. Den Überblick hatten einzig Vize-Präsident Christoph Rudiger und Zeremonienmeister Benedikt Hierholzer, die das Spektakel aus luftiger Höhe vom „Gutmann-Dächle“ kommentierten. Eingangs angekündigt wurde das „Finale Furioso“. Ein Dank galt allen Sicherheitskräften.

Einen echten Lichtblick boten die Schwyzer Alti, die in schillernden Gewändern elfengleich die Kirchstraße herabschwebten. Aus dem Lautsprecher tönte eine altehrwürdige Herrenstimme, die singend vermittelte: „Das Leben ist schön!“ Später sollten die Akkorde in einen Ballermann-Hit kippen, und im Nu wurden die Alten munter. Mit Schmackes traten auch die Grönländer auf: Kaum angekommen, lag die Erste auf der Matte. Eins-A-Luftsprünge ließen sich bewundern, ebenso wie nagelneue Schuhsohlen in Sneaker-Größe 48. 1925 wohl ein Unding. Mal der ganzen Länge nach, mal als menschliches Knäuel, flog die Fuhre gen Boden. Bevor sie abzogen verteilten sie Heuballen vom Feinsten. Damit jeder was abbekam, wurde der Bettel vom Boden gescharrt und wieder ins Volk gestreut.