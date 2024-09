Zeller Bergland: Es kommen wieder mehr Gäste

Positiver Trend

Pandemie und Krise war gestern. Stand jetzt seien die Übernachtungszahlen auf einem höheren Niveau als vor diesem Einbruch. Die Strategie der Marketingaktivitäten, den Schwarzwald als Ausflugsziel für das ganze Jahr zu sehen, trage Früchte. Der Trend zum Urlaub vor der Haustür setze sich fort; der Anteil von Besuchern aus Baden-Württemberg ist hoch.

Es gebe zwar Herausforderungen auf der Kostenseite, bei der Anstellung von Fachkräften und durch die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Das alles haben die Gastronomen aber offensichtlich im Griff, wie das Plus von 8,9 Prozent bei den Übernachtungen im ganzen Südschwarzwald im Jahr 2023 zeigt. Damit kamen rund 300 000 Gäste mehr in den Südschwarzwald. Nicht eingerechnet, da statistisch nicht erfassbar, seien die Vermietungen der privaten Kleinbetriebe. Würden diese dazugezählt, so Kiefer, wäre das Plus noch wesentlich deutlicher. Für Zell selbst hat Kiefer keine konkreten Zahlen präsentiert. Aber er machte deutlich, dass sich auch hier die positive Entwicklung in den Übernachtungszahlen niederschlage.