Zeller Bergland: Neues Trio für die Landschaftspflege

Einige Anträge beim Biosphärengebiet Schwarzwald zur Förderung seien gestellt, man warte jedoch noch auf dessen Entscheidung, heißt es im Bericht des Vereins.

Wahlen

Nachdem es auch im Landschaftspflegeverein immer schwieriger wurde, die Vorstandsposten zu besetzen und der bisherige Vorsitzende auf eigenen Wunsch ausgeschieden war, hatte sich der Verein dazu entschlossen, ein Vorstandsteam mit bis zu drei Vorsitzenden, welche gleichermaßen berechtigt sind, zu gründen. Hierfür war eine Satzungsänderung notwendig, welcher die Versammlung zustimmte. Gleich im Anschluss wurden mit Dominik Lederer und Heiko Kummerer zwei neue Vorsitzende in geheimer Wahl in das Vorstandsteam gewählt. Michael Zimmara wurde als neuer Beisitzer gewählt und Ralf Kleißler wurde in seinem Amt als Beisitzer bestätigt. Auch Kassenprüfer Klaus Gersbacher wurde bestätigt.