Zeller Blauen: CDU-Stadtverband lehnt zwei Windräder ab

Der CDU-Stadtverband Zell habe sich in seiner Vorstandssitzung am 17. September eingehend mit den geplanten Windkraftanlagen auf Zeller Gemarkung auseinandergesetzt, heißt es in der Stellungnahme. Obwohl der Stadtverband grundsätzlich die Notwendigkeit erneuerbarer Energien wie der Windkraft anerkenne, äußert der Vorstand deutliche Bedenken gegenüber zwei der geplanten Windkraftanlagen in der Nähe des Berggipfels Zeller Blauen und lehnt deren Bau entschieden ab.