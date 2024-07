Zeller Blauen: Ein Windpark mit langer Vorgeschichte

Es schien eine unendliche Geschichte zu werden, denn die Planungen und Diskussionen rund um den Windpark Zeller Blauen dauern bereits seit 2012 an. Im August aber soll das Projekt nun endlich in die Genehmigungsplanung gehen, wie Tobias Tusch von der EWS in der Info-Veranstaltung am Dienstagabend in Schönau mitteilte. Dabei wurde auch klar: Das Interesse am umstrittenen Windpark ist immer noch groß. Rund 80 Gemeinderäte und Bürger kamen in die Mehrzweckhalle. Philipp Appenzeller, Regionalmanager der EWS, moderierte.