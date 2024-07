Zeller Blauen: Keine Einigung zu Anlagen bei Käsern

Unsere Empfehlung für Sie Zeller Blauen Ein Windpark mit langer Vorgeschichte Nach zwölf Jahren Planung geht es für den Windpark Zeller Blauen nun in das Genehmigungsverfahren. Bei der Infoveranstaltung wurde aber noch einmal rege diskutiert. Die vier Windräder rund um Käsern standen dabei besonders in der Kritik.

Auf Nachfrage von Friederike Schweigler betonte Alice Schneider, dass alle Einwände der Träger öffentlicher Belange geprüft würden. Windkraftgegner Harald Senn fragte, wer diese Träger seien und wer diese festlege und, ob das Biosphärengebiet dazu gehöre. Schneider machte klar, dass das Landratsamt diese aussuche und die Biosphäre über die höhere Naturschutzbehörde angehört werde. Insgesamt gebe es rund 40 Träger öffentlicher Belange, da auch der Nachbarlandkreis betroffen ist. Man befinde sich in Entwicklungszonen, wo Windkraftanlagen möglich seien.

Fragen zum Transport

Claudia Dolzer, Gemeinderätin aus Zell, fragte, warum das Verfahren so lange dauert und ob man jetzt nicht eine erneute Zustimmung der Gremien bräuchte. Dazu machte Tusch klar, dass der Flächennutzungsplan rechtsgültig sei, dieser aber Ende 2025 durch den Regionalplan ergänzt werde, in dem die gesamte Gebietskulisse enthalten sei. Die Steuerungshoheit liege dann nicht mehr bei den Kommunen. Hans Leisinger und Rolf Berger, Gemeinderäte in Wembach, erkundigten sich nach den Schwertransporten und den zu erwartenden Straßenschäden und Brigitte Schwarzwälder aus dem Kleinen Wiesental, wollte wissen, wie die Transporte vom Weiler Hau zu den Standorten kommen. Bezold erläuterte, dass die Transporte Teil eines weiteren Genehmigungsverfahrens seien und Tusch sagte, dass man hier keine Risiken eingehe und Maßnahmen zum Schutz der Straßen und Häuser ergreife. Für den Transport in den Wald könne eine hydraulisch gebundene Tragschicht verlegt werden, so Bezold. Die Angst von Dieter Berger, dass diese Schicht Chemikalien enthalte, könne Bezold ihm nehmen. Dazu gebe es ein Bodenschutzkonzept. Ein Anwohner von Elbenschwand erkundigte sich nach dem Einfluss auf Trinkwasserquellen und sprach die Partikel der Rotorblätter an, die sich ablösen. Zum Trinkwasser gebe es ebenfalls ein Gutachten, so Tusch. Swarowsky sagte: „Bei Schuhsohlen ist der Abrieb um Dimensionen größer.“