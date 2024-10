Zeller Bürgerverein: Viel Hilfe für jede Menge Projekte

In diesem Jahr hat der Bürgerverein 28 Vereine und Institutionen in Zell mit Beträgen von 200 bis 2100 Euro bedacht. Das Spektrum der geförderten Projekte ist breit: Das Seniorenzentrum erhielt 1800 Euro zur Anschaffung eines Pflegebetts. Die Fertigstellung der Außenanlagen am Fasnachtshus wurden mit 1600 Euro bezuschusst. Die DRK-Ortsgruppe Zell freute sich über 1500 Euro zur Anschaffung eines Defibrillators und die Fußballer können 1500 Euro in neue Tore investieren.

Die Narrenzunft Gresgen und die Talvogtei Grönland bekamen je 1400 Euro für Reparatur- und Sanierungsarbeiten in ihren Wagenbauschöpfen. Fördergelder bekamen auch: die Tagespflege der Sozialstation Oberes Wiesental (1200 Euro für eine Einstiegshilfe in einem Fahrzeug), der Musikverein Atzenbach (1000 Euro für neue Schultertücher der Jugendmusiker), der Turnverein (1000 Euro für die Teilnahme am Turnfest in Leipzig), die Geisebuure Atzenbach (1000 Euro für den Klauenstand), der TV Handball (900 Euro für Trainingszubehör, Hallenkosten), die Ortsverwaltung Mambach (900 Euro für eine Himmelsliege bei Maria Frieden), der Landschaftspflegeverein (800 Euro für die Wasserversorgung der Weiden), das Betreute Wohnen im Bürgerheim (700 Euro für Blumenschmuck, Veranstaltungen), das Haus Wiesental (600 Euro für Haltegriffe an einem Fahrzeug), die Ortsverwaltung Riedichen (500 Euro für eine Tischtennisplatte im Jugendraum), die Vogtei Sunneland (500 Euro für Werkzeug beim Wagenbau) und die Kindergärten Atzenbach, Zell und Gottfried-Fessmann-Straße (insgesamt 1400 Euro für verschiedene Anschaffungen). Außerdem erhielten die Gerhard-Jung-Schule für verschiedene Projekte 750 Euro, die Seniorenakademie 250 Euro und die Märktwiber der Vogtei Obertal 200 Euro.