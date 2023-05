Zeller Fanfarenzug Eine Typisierung ist ganz leicht

So läuft Registrierung ab

Wie läuft die Registrierung ab und wer kann sich registrieren lassen? Registrieren lassen können sich alle Menschen zwischen 17 und 55 Jahren. Voraussetzung ist, dass man gesund und in Deutschland wohnhaft ist. Die Registrierung, beziehungsweise Typisierung, erfolgt ganz einfach: Mit einem Wattestäbchen wird in der Mundhöhle ein Abstrich genommen: ganz einfach, unkompliziert, schmerzfrei und schnell, so die DKMS. Auf einem Fragebogen werden dann verschiedene Formalitäten wie etwa die Adresse, das Alter, die Telefonnummer oder Vorerkrankungen festgehalten. Und schon ist die Registrierung fertig.

Stimmen im Labor der DKMS die Gewebeproben mit denen eines Patienten überein, meldet sich die DKMS und bespricht alles Weitere mit dem potenziellen Spender.

Auch anderen helfen

Obwohl Susanne Accumanno inzwischen eine Stammzellspende erhalten hat (wir berichteten), hat sich der Zeller Fanfarenzug dazu entschlossen, die Aktion dennoch durchzuführen. Denn auch die aktuelle Online-Registrierungsaktion des Vereins stand von Anfang an unter dem Motto „Für Susanne und andere“. Dazu informiert der Fanfarenzug: „Andere kann morgen jeder sein, und es ist auch so, dass sich erst in den kommenden Wochen zeigen wird, ob die Spende bei Susanne Accumanno auch wirkt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der erste Spender verwirkt und es muss nach einem neuen Spender gesucht werden.“

Weitere Informationen unter www.dkms.de, Spenden direkt an die DKMS: Spendenkonto, IBAN DE80 7004 0060 8987 0004 91, Verwendungszweck: SUX001, Susanne